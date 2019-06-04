Шойгу рассказал об обновлении парка бронетехники

Вооруженные силы России получат свыше 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В текущем году в войска должно поступить свыше 400 новых и модернизированных единиц бронетанковой техники. Среди них – танки Т-72БЗМ с отечественными прицельно-наблюдательными комплексами, Т-90 М «Прорыв-3», Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1АМ», – сказал министр на селекторном совещании, передает РИА «Новости».

Он добавил, что на заводе «Уралвагонзавод» на данный момент трудятся над созданием боевой машины пехоты Т-15 на базе «Арматы» с боевым модулем «Кинжал» и 57-мм орудием.

«Опытный образец машины будет представлен на Международном военно-техническом форуме в июне («Армия-2019»)», – отметил Шойгу.

Он добавил, что в ходе совещания планируется обсудить выполнение «Уралвагонзаводом» госконтрактов на поставку и ремонт бронетанковой техники. Эта часть пройдет в закрытом для СМИ режиме.

Министр также отметил, что разработку военного картографического спутника планируется закончить к декабрю.

«(Вопрос) касается технологического переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В частности, изготовления спутника наблюдения и картографирования «Барс-М», разработкой которого занимается Ракетно-космический центр «Прогресс» ... Верховный Главнокомандующий поставил задачу до первого декабря текущего года завершить создание данного аппарата», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Также Шойгу сообщил, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» приедут представители более 130 зарубежных военных ведомств.

«Соберется свыше 100 делегаций из зарубежных стран, ожидается приезд официальных лиц более 130 оборонных ведомств», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

Он пояснил, что, по предварительным данным, продукцию готовы представить почти 3 тыс. различных компаний.

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