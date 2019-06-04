МВД подтвердило иностранное гражданство подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Задержанные по подозрению в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина являются выходцами одной из стран СНГ, сообщила руководитель пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

«Сотрудники подмосковной полиции в кратчайшие сроки установили и задержали по адресам временного проживания в городе Москве двоих уроженцев одной из стран СНГ 1977 года рождения и 1982 года рождения – участников драки, произошедшей 1 июня в поселке Путилково», – сказала представитель ведомства, передает РИА «Новости».

По ее словам, подозреваемых доставят в следственные органы, сейчас полиция проводит розыск всех участников конфликта.

Никита Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.

СК ранее сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве Белянкина.