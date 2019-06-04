В трети марок пакетированного черного чая нашли кишечную палочку

Роскачество исследовало черный чай 35 торговых марок, в 11 из которых были обнаружены бактерии кишечной палочки.

«В 11 чаях – пакетированных Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай» и в листовом «Традиция» – обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – сообщили в Роскачестве, уточнив, что «кишечная палочка уничтожается при заваривании чая кипятком и даже просто горячей водой (свыше 60 °С)».

Однако расстройство желудка все-таки может возникнуть, например, если вы берете щепоть чая из пачки пальцами, а не ложкой, чтобы насыпать в заварник, а потом, не помыв рук, трогаете другие продукты или заливаете заварку прохладной водой.

Также чай проверили и на наличие плесени. В одной из проверенных торговых марок пакетированного чая доля плесени оказалась в три раза больше установленной нормы, в другой торговой марке – в четыре раза. Но эксперты отметили, что на оба вида нарушений могли повлиять качество сырья, несоблюдение условий хранения.

В Роскачестве подчеркнули, что по результатам исследования, серьезных нарушений: подделок, посторонних примесей ни в одном чае обнаружено не было, а процентное содержание кофеина и танинов, полифенолов также соответствует нормам ГОСТ.

«Ни красителей, ни ароматизаторов, ни песка, ни примесей сорной травы нет ни в одном образце», – указали в ведомстве.

В ходе проекта эксперты Роскачества также сравнили качество листового и пакетированного чая одних и тех же брендов. В итоге было установлено, что листовой чай показал меньшее количество следов пестицидов, отсутствие бактерий группы кишечной палочки и плесени, к тому же отклонения от массы нетто обнаружены тоже только в пакетированных чаях.

Ранее специалисты Роскачества проверили глазированные сырки.