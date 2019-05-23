Опубликованы результаты проверки качества глазированных сырков

Эксперты Роскачества проверили глазированные сырки 29 производителей и рассказали, что не обнаружили достойного «Знака качества» продукта.

Специалисты проверяли творожные сырки на содержание загустителей, стабилизаторов и консервантов, антибиотиков и микроорганизмов, а также оценивали продукт по качеству глазури, вкусу, запаху и цвету, сообщает «Говорит Москва».

Оказалось, что в 15 видах сырков превышено содержание дрожжей, восемь видов были ненастоящими, так как содержали заменитель молочного жира, еще в двух видах нашли консерванты. В трех видах эксперты и вовсе обнаружили кишечную палочку, а еще в трех – плесень.

Среди проверенных в тройку лучших попали марки «Коровка из Кореновки», «Чудо» и «Ностальгия».

Специалисты также рекомендовали покупать сырки в начале срока годности, хотя их и можно хранить 15 суток. По их словам, важно соблюдать температуру хранения продукта: она должна составлять менее +4 градусов. По мнению экспертов, творожные сырки лучше хранить даже в морозилке, а размораживать примерно за полчаса до употребления.

Ранее Роскачество проверило честность производителей молочной продукции в соблюдении требований нового регламента, касающихся использования заменителей молочных жиров.