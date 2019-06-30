В Раде повторно рассмотрят увольнение Климкина

Верховная рада на следующей неделе рассмотрит отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на чем настаивает президент страны Владимир Зеленский. Вопрос может быть вынесен на голосование парламента во вторник после того, как в понедельник он будет рассмотрен в комитете Рады по иностранным делам.

Об этом сообщила глава комитета Анна Гопко в эфире «Общественного», передает ТАСС.

Гопко добавила, что депутаты Рады также будут обсуждать ситуацию после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить Россию в правах.

11 июня Зеленский повторно подписал представление на увольнение Климкина.

6 июня депутаты Рады проголосовали против отставки главы МИДа Климкина и главы минобороны Украины Степана Полторака.