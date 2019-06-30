Песков: На G20 многие соглашались с Путиным по Украине

Тема Украины на саммите G20 в японской Осаке обсуждалась в конструктивном ключе, при этом многие соглашались с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украинский фактор, он тоже присутствует. Но, наверное, в более конструктивном ключе. Все констатируют, что нужно возобновлять и диалог на высшем уровне по линии «нормандской четверки», но одновременно все понимают, и особенно это было констатировано со стороны канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель, что встречаться просто ради встреч нет никакого смысла», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что в июле будет организована встреча помощников президентов. Они детально обсудят перспективы проведения саммита.

При этом Песков заметил, что многие мировые лидеры на саммите соглашались с позицией Путина по украинскому вопросу.

«С Путиным многие соглашаются, в том плане, что многое еще предстоит прояснить в Киеве. Прояснить в плане концептуальных подходов нового руководства Украины. Говорили, что определенным тормозящим фактором может быть очередной электоральный процесс – в смысле, приближающиеся выборы в Раду. Это может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу», – сказал Песков.

Ранее Песков сообщил о готовящейся встрече министров иностранных дел и министров обороны стран, участвующих в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина).