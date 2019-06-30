На Украине заявили о приобретении Медведчуком крупного телеканала

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук приобрел у скрывающегося за рубежом украинского олигарха Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала «Интер», утверждают украинские СМИ.

Украинский институт анализа и менеджмента политики утверждает, что из-за высокой вероятности экстрадиции Фирташа в США из Австрии он активно перепродает активы своим партнерам, передает УНИАН.

«Так, свою долю 80% акций ЧАО «Телеканал «Интер» он продал Виктору Медведчуку, который владеет медиахолдингом «Новости» (входят телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK). Остальные 20% акций «Интера» остаются у Сергея Левочкина (партнер Медведчука и Фирташа по «Оппозиционной платформе - За жизнь»)», – приводит агентство заявление института.

Также утверждается, что Медведчук якобы намерен купить еще несколько каналов, в том числе приобрести у Петра Порошенко «Прямой» и «5 канал».

«Тяжело будет команде Зеленского, поскольку они зашли в конфликт с Медведчуком, который усиливается в информационном пространстве», – заявил институт.

Ранее сообщалось, что Медведчук отказался выступать в качестве посредника на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с Россией.