Медведчук отказался быть посредником Зеленского

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не будет выступать в качестве посредника на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с Россией.

«Я никогда не был и не буду посредником Зеленского», – цитирует Медведчука ТАСС.

Он этом он заявил в аэропорту Минска, где состоялась церемония передачи четырех украинских граждан, которые были освобождены властями ДНР и ЛНР.

Также он заявил, что «реакция Зеленского [на эту передачу пленных] не дает возможности предполагать, что обмены продолжатся».

«Передача лиц не связана с выборами, утверждать об обратном – от лукавого», – сказал он.

Политик отметил, что переговоры по обмену пленными продолжаться, в частности возможны односторонние передачи.

Между тем Зеленский удивился ролью Медведчука в отношениях Украины и России.

«У нас есть страна, большая независимая Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники?», – заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырех пленных. Они прибыли в минский аэропорт, откуда вместе с Медведчуком направятся на Украину.

В четверг в Минске прошла встреча лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и Медведчука, на которой главы ДНР и ЛНР поддержали инициативу украинского политика по освобождению нескольких пленных.