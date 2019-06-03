«Коммерсанту» за злоупотребление свободой информации грозит штраф в 1 млн рублей

Газету «Коммерсант» могут привлечь к административной ответственности за злоупотребление свободой информации – штраф до 1 млн рублей грозит изданию за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, сообщил источник в судебных кругах.

«Газету просят привлечь к ответственности по ч. 7 ст. 13.15 КоАП («Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну»)», – передает слова источника ТАСС.

По его данным, материалы уже переданы в суд.

Наказание по этой статье предусматривает штраф для юрлица от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Это может стать первым привлечением к ответственности по части 7 статьи 13.15 КоАП, которая появилась 6 июля 2016 года.

В юридической службе «Коммерсанта» пока не располагают документами из суда. В то же время, по сведениям представителя службы, иск рассмотрят по юридическому адресу издания, т.е. в округе Тверского районного суда.