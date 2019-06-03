Жена российского футболиста рассказала, как ее муж болел против сборной России на ЧМ

Катерина Кейру, супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, заявила, что ее муж на чемпионате мира 2018 года болел против сборной России.

Кейру заявила в интервью «Советскому спорту», что Новосельцев болел против сборной.

«Сама в шоке, но – да. Мы собирались перед телевизором – с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России», – рассказала она.

Она пояснила, что надеялась попасть на чемпионат как супруга игрока сборной, поэтому не брала билеты. «Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод», – пояснила жена футболиста.

«Я не могла понять – почему? Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на ЧМ. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть?», – задалась вопросом Кейру.

Она вспомнила, что Новосельцев никогда не болел за «Зенит».

«Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнеров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее – не хотел ощущать. Вот такой человек», – заключила супруга спортсмена.