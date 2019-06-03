Оставившей двух детей в подмосковном хостеле матери предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение женщине, оставившей двух своих годовалых детей в подмосковном хостеле.

«Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК по Московской области матери, оставившей в хостеле города Котельники своих годовалых детей, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и ст. 125 УК («Оставление в опасности»), – говорится в сообщении на сайте ведомства.

СК отмечает, что женщина в ходе допроса свою вину не признала. По ее словам, она оставила детей на попечение знакомой, которая за деньги оказывала услуги няни.

«В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего», – говорится в сообщении.

В понедельник также суд изберет меру пресечения обвиняемой.

Напомним, в подмосковных Люберцах мать бросила в хостеле двух малолетних детей, мальчика и девочку.

Отметим, что за несколько дней до этого женщина бросила шестилетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров и ушла.

Еще ранее мать подбросила маленькую дочь в поликлинику в Москве.

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