Умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор

Последний участник восстания в лагере смерти Собибор Семен Розенфельд умер 3 июня в возрасте 96 лет в больнице «Каплан» города Реховот недалеко от Тель-Авива.

Об этом сообщает Ynetnews.

«Скончался Семен Розенфельд, последний из выживших узников Собибора. Свыше 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним всех жертв и героев восстания», – заявил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон, передает РИА «Новости».

Семен Розенфельд родился 10 октября 1922 года в украинском селе Терновка. После окончания школы в октябре 1940 года был призван в армию. Служил в 150-м тяжелом артиллерийском полку. В июне 1941 года полк стоял между Минском и Барановичами. В конце июля 1941 года Розенфельд попал в окружение, был ранен и взят в плен.

Находился сначала в Минске, в концлагере СС на улице Широкой, а в сентябре 1943 года вместе с Александром Печерским, Аркадием Вайспапиром и другими евреями-военнопленными был отправлен в лагерь Собибор.

14 октября 1943 года принял активное участие в восстании, в результате которого большая часть узников под руководством Печерского, уничтожив 12 охранников-эсэсовцев, вырвалась на свободу.

До момента освобождения Хелма советскими войсками весной 1944 года Розенфельд с небольшой группой узников скрывался в лесах. В освобожденном Хелме Розенфельд явился в советскую комендатуру, прошел проверку СМЕРШа и был направлен в 39-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В Познани, в одном из уличных боев, был ранен. В феврале 1945 года вернулся в строй и участвовал во взятии Берлина. Оставил на стене Рейхстага надпись «Барановичи – Собибор – Берлин».

Демобилизовался в октябре 1945 года. В 1990 году эмигрировал в Израиль, жил в Тель-Авиве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о личности советского офицера Александра Печерского, который организовал восстание в Собиборе.

Весной прошлого года в России состоялась премьера фильма «Собибор», рассказывающего о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил Печерский. Посмотревшие фильм отметили, что это честная и смелая картина. Позже в соцсетях организовали флешмоб, в рамках которого пользователи почтили память узников концлагеря Собибор.

Осенью прошлого года в Российском культурном центре в Тель-Авиве прошли выставка фотоматериалов и документов, посвященная 75-й годовщине восстания в нацистском лагере Собибор, и показ российского фильма «Собибор».