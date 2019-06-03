Умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор

Взгляд
3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
Разделы

Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
Перейти а раздел…

В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
Перейти а раздел…

Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...

Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

      Перейти а раздел…

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В русском языке нашли новый союз
            Установлен один из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ под МосквойЭксперт оценил намерение США и Израиля заключить с Россией сделку по СирииМэр Харькова призвал к прямым переговорам с РоссиейВ России значительно упала добыча нефти
            Названы сферы труда с наибольшим числом безработныхПоявилось видео ракетного удара по военному аэродрому в СирииОставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли заменуКрым стал лидером по росту экономики в России
            В Грузии похвастались выгодой от российского угляСША пригрозили лишить Евросоюз защиты от «российской угрозы»Шарий объяснил видео о планах Румынии захватить часть УкраиныБританские ученые изучили связь между размером женской груди и капустой

            Главная тема


            Кернес бьёт Зеленского его же оружием

            «Чувство справедливости»


            Отец убитого в Подмосковье спецназовца ГРУ рассказал о сыне

            «чертовски сильно бомбят»


            Трамп призвал Россию остановить «бойню» в Идлибе

            Видео

            заявление ОКР


            Россия отреагировала на сведения о возможном отстранении от Олимпиады-2020

            проблемы пентагона


            В США признали F-35 одним из худших образцов американского вооружения

            «и это не Россия»


            В США назвали реально влияющую на американские выборы страну

            «технологический вакуум»


            В Китае рассказали о «самой страшной ракете» России для США

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            Война без правил


            Андрей Безруков: США объявили Китай врагом

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Лунгин и «мракобесы»


            Сергей Козлов: Новоявленный «Плохиш» российского кино

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Умер последний участник восстания в лагере смерти Собибор

               3 июня 2019, 11:45
            Фото: Odessitm/wikipedia.org
            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Последний участник восстания в лагере смерти Собибор Семен Розенфельд умер 3 июня в возрасте 96 лет в больнице «Каплан» города Реховот недалеко от Тель-Авива.

            Об этом сообщает Ynetnews.

            «Скончался Семен Розенфельд, последний из выживших узников Собибора. Свыше 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним всех жертв и героев восстания», – заявил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон, передает РИА «Новости».

            Семен Розенфельд родился 10 октября 1922 года в украинском селе Терновка. После окончания школы в октябре 1940 года был призван в армию. Служил в 150-м тяжелом артиллерийском полку. В июне 1941 года полк стоял между Минском и Барановичами. В конце июля 1941 года Розенфельд попал в окружение, был ранен и взят в плен.

            Находился сначала в Минске, в концлагере СС на улице Широкой, а в сентябре 1943 года вместе с Александром Печерским, Аркадием Вайспапиром и другими евреями-военнопленными был отправлен в лагерь Собибор.

            14 октября 1943 года принял активное участие в восстании, в результате которого большая часть узников под руководством Печерского, уничтожив 12 охранников-эсэсовцев, вырвалась на свободу.

            До момента освобождения Хелма советскими войсками весной 1944 года Розенфельд с небольшой группой узников скрывался в лесах. В освобожденном Хелме Розенфельд явился в советскую комендатуру, прошел проверку СМЕРШа и был направлен в 39-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В Познани, в одном из уличных боев, был ранен. В феврале 1945 года вернулся в строй и участвовал во взятии Берлина. Оставил на стене Рейхстага надпись «Барановичи – Собибор – Берлин».

            Демобилизовался в октябре 1945 года. В 1990 году эмигрировал в Израиль, жил в Тель-Авиве.  

            Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о личности советского офицера Александра Печерского, который организовал восстание в Собиборе.

            Весной прошлого года в России состоялась премьера фильма «Собибор», рассказывающего о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил Печерский. Посмотревшие фильм отметили, что это честная и смелая картина. Позже в соцсетях организовали флешмоб, в рамках которого пользователи почтили память узников концлагеря Собибор.

            Осенью прошлого года в Российском культурном центре в Тель-Авиве прошли выставка фотоматериалов и документов, посвященная 75-й годовщине восстания в нацистском лагере Собибор, и показ российского фильма «Собибор».


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............