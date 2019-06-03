Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд
3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 10:39  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Украину испытывают на готовность к миру с Россией

Возможно, Борис Шефир (слева) высказал вслух то, что Зеленский пока говорить боитсяФото: detector.media, Анна Марченко/ТАСС
Уходящая украинская элита угрожает новому президенту. Владимиру Зеленскому посулили, что у него «земля будет гореть под ногами», напомнили о судьбе Януковича. Истерику вызвало выступление бизнесмена Бориса Шефира, друга детства Зеленского, который призвал Украину к прямым переговорам с Путиным и потребовал отменить языковой закон. Пророссийская риторика на Украине звучит все чаще, а высказывание мыслей о развороте Киева к Москве уже не связано с риском для жизни.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
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Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
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Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
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          Окрошку на чем вы предпочитаете?
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          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

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            Рубль подешевел к доллару и евро

            3 июня 2019, 10:17

            Текст: Алина Назарова

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            Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – до 65,57 рубля, курс евро поднялся на 16 копеек, составив 73,19 рубля.

            Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости»

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