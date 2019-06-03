В России значительно упала добыча нефти

Россия впервые за все время сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти снизила производство значительно больше, чем предусмотрено квотой: по итогам мая она упала до 11,1 млн баррелей в сутки, что означает перевыполнение квоты примерно на 30%.

Добыча нефти в России в мае упала на 1,1% по сравнению с апрелем – до 11,114 млн баррелей в сутки (б/с), следует из оперативной сводки ЦДУ ТЭК. Таким образом, российские нефтекомпании впервые с момента заключения первой сделки о сокращении добычи со странами ОПЕК осенью 2016 года значительно перевыполнили свои обязательства.

Согласно последнему варианту сделки, Россия должна была постепенно снизить добычу на 228 тыс. б/с по отношению к уровню октября 2018 года (11,412 млн б/с). В мае российские нефтекомпании превысили свои обязательства по сокращению на треть. Это крайне нетипично, поскольку Россия никогда существенно не перевыполняла соглашение, а нефтекомпании были заинтересованы скорее в смягчении обязательств по сделке.

По словам источников «Коммерсанта» в отрасли, показатели мая связаны с кризисом вокруг нефтепровода «Дружба», работа которого прервалась из-за загрязнения нефти хлорорганическими соединениями. В связи с этим «Транснефть» неофициально просила нефтекомпании снизить отгрузки в систему нефтепроводов. В наибольшей степени снижение добычи коснулось «Сургутнефтегаза».

При этом источники не ожидают, что нефтекомпании будут требовать каких-либо компенсаций от «Транснефти» из-за снижения добычи. Во-первых, у компаний будет возможность нарастить производство после нормализации ситуации с «Дружбой» – полное восстановление работы нефтепровода ожидается к середине июня. Большинство источников также полагают, что параметры сделки ОПЕК+, которые действуют до конца июня, на второе полугодие будут изменены, и Россия сможет увеличить добычу.

Во-вторых, нефтекомпании, вероятно, даже заработали на кризисе с «Дружбой», поскольку стоимость Urals по отношению к нефти Brent серьезно выросла. Так, дисконт Urals к Brent в Северо-Западной Европе, который обычно составляет 1–1,5 доллара за баррель, с середины апреля, когда появились сообщения о хлорорганике в «Дружбе» и морских грузах в порту Усть-Луга, сменился премией, доходившей в мае до 0,5 доллара за баррель, а на средиземноморском рынке – до 1 доллара за баррель.