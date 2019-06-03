«Репрессированный» в КНДР чиновник пришел на концерт с Ким Чен Ыном

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил концерт в сопровождении своего помощника Ким Ен Чхоля, которого, по версии СМИ Южной Кореи, якобы отправили на принудительные работы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

ЦТАК опубликовало фото с концерта кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии, передает ТАСС.

Напомним, южнокорейское издание Chosun Ilbo также утверждало, что после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР спецпредставитель Госсовета КНДР Ким Хек Чхоль якобы был казнен.

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