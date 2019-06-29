Абэ рассказал о договоренностях с Путиным

Токио и Москва договорились продвигать переговоры по мирному договору, об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе совместного заявления для прессы по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Устранить расхождения по проблеме 70-летней давности нелегко. Мы понимаем важность подписания мирного договора, и мы должны предпринимать шаги к этому. Сегодня мы снова подтвердили решимость продвигать вперед переговоры по мирному договору», – приводит его слова ТАСС.

По словам Абэ, он уверен, что оба государства смогут продвигаться к поставленной цели шаг за шагом.

Премьер Японии заявил, что Москва и Токио в последнее время «расширяют взаимодействие в таких нестандартных областях, как борьба с наркотиками, кибербезопасность и противодействие терроризму».

Абэ также сообщил, что правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.

Он также объявил об открытии «первого года межрегиональных обменов между Японией и Россией», который стартует с началом 2020 года.

Ранее в субботу Владимир Путин и Синдзо Абэ указали на серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по целому ряду направлений.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России.

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