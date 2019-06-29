Глава МИД Испании объяснил свои слова о «России-враге»

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание о том, что Россия – это «старый враг».

Боррель заявил в интервью Periodiсo, что «русские не так это поняли», передает РИА «Новости».

«Я не говорил, что Россия – враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник – Соединенные Штаты – перестает защищать ее и как вновь появляется ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР», – пояснил глава МИД.

Он отметил, что говорил также о появлении нового системного конкурента – Китая.

«Я сказал, что у трех великих держав, которые сейчас сталкиваются друг с другом в новой холодной войне, отношения с Европой не такие, как раньше», – добавил Боррель.

По его мнению, «русские слишком остро реагировали, мы упрекали их в этой чрезмерной реакции, и все нормализовалось», в данный момент «у нас нет никаких проблем».

Напомним, Боррель заявил об угрозе ЕС со стороны России. В связи с этим инцидентом МИД России вызвал посла Испании Фернандо Вальдерраму Пареху.

При этом Испания удивилась резкой реакции России на слова о «старом враге».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как глава МИД Испании строит карьеру на критике России.