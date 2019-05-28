Испания удивилась резкой реакции России на слова о «старом враге»

МИД Испании выразил удивление в связи с тем, что российское министерство иностранных дел решило вызвать испанского посла и предало это огласке, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Испании.

«Мы подтверждаем встречу. Нас удивила, и негативно, реакция России. Мы считаем, что (Москва) чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму. И нас удивило, что они предали ее (реакцию) огласке», – передает ТАСС заявление испанского МИД.

Ранее МИД России выступил с заявлением, в котором сообщил, что вызвал испанского посла из-за высказываний министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля в интервью El Periodico. Напомним, Боррель заявил об угрозе ЕС со стороны России, назвав ее «старым врагом».