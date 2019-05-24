Как глава МИД Испании строит карьеру на критике России

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24 мая, пятница  |  Последнее обновление — 21:22  |  vz.ru
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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
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Мэй в слезах бросила Британию без договора с Европой

Тереза Мэй держалась за премьерское кресло до последнего Фото: Toby Melville/Reuters
Давно прогнозируемая отставка Терезы Мэй наконец стала реальностью. Лидер британских консерваторов под давлением внутренних и внешних кризисов со слезами на глазах объявила, что покинет свой пост 7 июня. Тори придется выбрать нового лидера не только правящей партии, но и кабинета министров. Что теперь ждет Британию и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...

БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...
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Ковровые блокировки корпорации добра

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Как глава МИД Испании строит карьеру на критике России

            Жозеп Боррель повел себя по отношению к России крайне цинично   24 мая 2019, 20:34
            Фото: Javier Barbancho/Reuters
            Текст: Владимир Добрынин

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            И.о. министра иностранных дел Испании заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Его слова выглядят тем более парадоксально, что совсем недавно он поругался из-за России с госсекретарем США. Означает ли это, что Испания вдруг настроилась на конфронтацию с нашей страной - и какое отношение к этому заявлению имеют выборы в Европарламент?

            Озвученная сегодня позиция Жозепа Борреля не выглядит дружащей с логикой, если вспомнить, что совсем недавно Россия главному испанскому дипломату вполне нравилась. Настолько, что он даже слегка повздорил с главой Госдепа Майком Помпео по вопросу «надо ли Москву выдавливать из Венесуэлы». А теперь деятель, которого с тех пор уже успели внести в «список друзей Кремля», вдруг от этого самого Кремля и отворачивается. Да еще и норовит с треском дверью хлопнуть. Почему так?

            Однако «политика есть учение о возможном», сказал в 1867 году железный канцлер Пруссии (а позднее – Германии) Отто фон Бисмарк в интервью «Петербургской газете», выходившей на немецком языке в Сверной столице России. Афоризм позднее в результате частого употребления претерпел некоторые изменения и стал выглядеть как «политика – искусство возможного».

            Нынешний и.о. главы испанского МИДа решил внести в препарирование изречения Бисмарка и свою лепту. В трактовке Борреля политику теперь следует воспринимать как искусство извлечения возможной выгоды для политика.

            В поисках ответа на вопрос «с чего это вдруг человек, рядившийся нам другом, записал нас во враги», следует обратить внимание на даты двух событий: спора Борреля с Помпео и нетоварищеского выпада испанца в адрес России.

            Пикировка с главой Госдепа случилась в первых числах апреля, когда (следите за мыслью!) дон Жозеп был действующим министром иностранных дел пиренейского королевства. 26 апреля в Испании состоялись всеобщие выборы, по результатам которых новое правительство еще не сформировано. Старые министры, оставшись на своих постах, получили приставку «и.о.». У большинства из них эти «инициалы» в скором времени улетучатся, а вот с Борелем дело обстоит несколько иначе: с большой долей вероятности можно говорить, что каталонский социалист исчезнет из правительства целиком. Чтобы всплыть в новом месте и в новом качестве.

            Боррель – в лидерах списка кандидатов в европарламент от Испании. Выборы в представительный орган Евросоюза завершатся в ближайшее воскресенье. Оснований полагать, что испанские социалисты в европарламент не пройдут, нет никаких. А это значит, что дон Жосеп становится претендентом номер один на кресло комиссара ЕС по международным делам (то самое, которое в настоящий момент занимает Федерика Могерини).

            Шансы на победу в споре за пост у испанца очень хорошие – он уже был председателем Европарламента в 2004 – 2007 годах. Ему и карты в руки. Но… «Мы не должны ждать милостей от природы» и потому задействовать необходимо все рычаги, все ресурсы, которые только возможно использовать, чтобы гарантированно усесться в теплое место.

            Антироссийские настроения в Евросоюзе весьма популярны. Так что использование этой возможности извлечения политической выгоды удивительным выглядеть не должно. Можно, конечно, что-то говорить о непоследовательности, но тут уж как трактовать этот термин. Если рассматривать работу Борреля на благо себя любимого в первую очередь, то он очень даже последователен в своих выступлениях.

            Еще один нюанс, объясняющий, откуда растут ноги у антироссийских высказываний евродеятелей – стремление переписать историю. В частности, «отбелить» некрасивую роль пособника фашистов (гитлеровской Германии) путем перекрашивания их в «борцов с неменьшим злом» (сталинским СССР). Испания во Второй мировой формально держала нейтралитет. Фактически же играла на стороне Гитлера, отправив своих добровольцев (Голубую дивизию) участвовать в блокаде Ленинграда, заправляя горючкой и обслуживая немецкие подводные лодки в своих портах и т.д.

            Все эти неприятные факты истории надо отмыть. По возможности превращая отрицательное не только в нейтральное, но и в положительное. Так что реплика «Наш старый враг, Россия, снова говорит, что она здесь, и снова представляет угрозу» – дежурная фраза, не более того. В расчете на то, что Москва к этой лабуде уже привыкла и не обращает на нее внимания, а соратники сочтут прогиб засчитанным.

            По большому счету, Испании предъявить России нечего. Кроме «а вы перестали покупать наши фрукты-овощи», умолчав, что мера эта была принята Москвой в качестве ответа на санкции, которые на РФ наложил Евросоюз (Испания в том числе). Да вот, в последнее время появилась еще одна возможность: активизация правой националистической по своему характеру испанской партии Vox сильно напугала Мадрид. Еще бы: идеи партии, руководимой Сантьяго Абаскалем, созвучны тем, что отстаивают Марин Ле Пен и Маттео Сальвини. Европейские ценности в виде однополых браков и добровольной утраты национальной культуры ради попыток решить демографическую проблему Европы привлечением арабо-африканских «производителей» под угрозой! Vox мыслит так же, как «Лига», значит, они – «пособники Путина».

            И хотя сам Абаскаль в интервью ElPaís подчеркнул, что ничего общего с российским лидером у него нет и просить аудиенции у лидера России не входит в его планы,

            испанская пресса продолжает настаивать на том, что Vox– «засланные казачки Москвы».

            Во внутризападном лексиконе слово «враг» утратило оттенок обиды. С подачи Дональда Трампа сравнительно давно уже обозвавших страны ЕС не соперниками США, а врагами (пусть иногда с прилагательным «торговыми», но все же врагами) термин девальвировался и стал употребляться все чаще, подменяя собой слово «соперник». В Европе нынче запросто кличут врагом и Штаты, и Китай, и Россию. Не считая при этом зазорным брать деньги, технологии, сырье и у первых, и у вторых, и у третьих. Так что не удивляйтесь, если позднее Боррелль расскажет, что «термин вырвали из контекста и неправильно интерпретировали».

            Удивляться не следует, а вот помнить – нужно обязательно. Чтобы в нужный момент подтолкнуть товарища к мысли, что за слова отвечать нужно.


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