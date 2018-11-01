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6 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 15:18  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию

Ушаков назвал решение об отставке кулуарным и слабым с юридической точки зрения, отказавшись покидать свой кабинетФото: Артем Коротаев/ТАСС
Нил Ушаков отстранен от должности рижского мэра указом министра. Националисты ликуют, а сторонники отставника заявляют, что к одному из самых популярных политиков придрались, потому что он русский, тогда как латышские коррупционеры и мошенники продолжают возглавлять свои города. Отчасти так оно и есть. Однако сочувствовать Ушакову не хочется, и вот почему. Подробности...
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Кто и как «изгонял» киргизов из Якутии

Так проходила встреча руководства республики с протестующимиФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Кто именно призывал к протестам в Якутии, спровоцированным изнасилованием местной жительницы мигрантом из Киргизии? Какова реальная статистика того, что федеральные СМИ называли «антимигрантскими погромами в Якутске»? Зачем протестный митинг собрали в крупнейшем спорткомплексе региона? Все это выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший в Якутске. Подробности...
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Как главный испанский дипломат и глава Госдепа поссорились из-за России

Майк Помпео (справа) поссорился с Жосепом Борелем как «Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
Саммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 70-летию Северо-Атлантического альянса, задумывался, как эпохальное мероприятие с бравурными тостами, рассказами о достигнутых успехах по формуле «бойцы вспоминают минувшие дни» и прочими приятностями. Вышло же в полном соответствии с черномырдинским афоризмом «хотели как лучше, а получилось как всегда». И всему виной оказалась… конечно, Россия. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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Молодежь хочет уехать? Все не уедут!

Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда дает дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
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«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
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      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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            Как главный испанский дипломат и глава Госдепа поссорились из-за России

            Майк Помпео (справа) поссорился с Жосепом Борелем как «Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»   6 апреля 2019, 14:05
            Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
            Текст: Владимир Добрынин

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            Саммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 70-летию Северо-Атлантического альянса, задумывался, как эпохальное мероприятие с бравурными тостами, рассказами о достигнутых успехах по формуле «бойцы вспоминают минувшие дни» и прочими приятностями. Вышло же в полном соответствии с черномырдинским афоризмом «хотели как лучше, а получилось как всегда». И всему виной оказалась… конечно, Россия.

            Началось все со встречи главы Госдепа Майка Помпео с руководителем испанского МИДа Жосепом Борелем. Испания, несмотря на то, что долгое время была государством-колонизатором и нещадно эксплуатировала подвластные ей территории в Латинской Америке, воспринимается в этом регионе ныне без обид за прошлое (недавний призыв президента Мексики к Мадриду «извиниться за вторжение 500 лет назад» – не в счет).

            По отношению к своим бывшим колониям пиренейское государство считает себя неким патроном, который должен проявлять особую заботу «о братьях меньших». И Венесуэла у Мадрида – на особом счету. Причиной тому, естественно, нефтяные богатства карибской страны. Собственных запасов нефти у Испании практически нет, поэтому и вынуждена крупнейшая нефтегазовая компания страны Repsol болтаться по миру в поисках, где бы прикупить месторождение-другое. И понятно, что Венесуэла в испанской карте возможных инвестиций занимает одно из приоритетных мест.

            Именно эта позиция не устраивает Вашингтон, который не устает напоминать всем и каждому, что в соответствии с доктриной 5-го президента США Джеймса Монро, Америка – исключительно для американцев и европейцам там делать нечего. В соответствии с этим постулатом Помпео в ходе встречи с Боррелем, состоявшейся накануне юбилейного саммита НАТО, открытым текстом предложил испанцу, чтобы тот на государственном уровне поговорил с руководством «испанских нефтяных компаний, работающих в Венесуэле о необходимости прекращения ведения бизнеса с режимом Николаса Мадуро».

            «Есть испанские нефтяные компании, я не буду их называть, которые поддерживают определенную деятельность в Венесуэле в той степени, в которой эта деятельность может создать проблему в отношении режима санкций, который США для этой страны установили», – приводит малопонятный для тех, кто не в теме, комментарий Борреля испанская АВС.

            Из 94 испанских предприятий, зарегистрированных на 1 апреля в Венесуэльской испанской торгово-промышленной палате, только Repsol включена в отрасль «Услуги, связанные с природными ресурсами». Сама по себе Repsol – одна из крупнейших компаний в Испании, входит в число системообразующих и состоит в учредителях испанской фондовой биржи IBEX35. Этих данных вполне достаточно, чтобы догадаться, почему Боррель отказал Помпео в содействии. Штаты нам, конечно друзья, но прибыль дороже – примерно так на бытовом языке звучит ответ испанского министра, облеченный на дипломатическом уровне в витиевато-обтекаемую многословную форму.

            Пикировка на этом не закончилась. Продолжение последовало уже в рамках собственно форума, когда прозвучавшие на нем мнения Помпео и Борреля снова кардинально разошлись.

            Надо сказать, что

            еще до начала юбилейного саммита было ясно, что американцы постараются превратить его из «корпоратива по случаю 70-летия» в «нетоварищеский суд» над Россией.

            И главным образом из-за ее присутствия в Венесуэле и поддержки режима Мадуро «с тем же целями, что преследовались оказанием помощи режиму Башара Асада в Сирии». Российский вопрос фактически стал главным пунктом дебатов на саммите и вопрос о необходимости оказания давления на Боливарианскую республику органично вписался в этот разговор.

            Как ни странно, единодушия в отношении необходимости «обсудить и осудить» Венесуэлу, поместить ее в фокус жесткого надзора и контроля со стороны НАТО, на саммите достигнуто не было. И виной тому опять-таки оказался министр иностранных дел Испании, заявивший, что «Венесуэла – не член НАТО, поэтому обсуждать ее на встрече лидеров альянса нет оснований». Чем окончательно вывел из себя Помпео.

            А добила отношения «Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», то есть глав дипломатии Испании и США информация о подписании той самой Repsol меморандума о намерениях с крупнейшей российской частной газовой компанией НОВАТЭК. Документ, подписанный 2 апреля, информирует, что стороны пришли к соглашению о возможных покупках испанской нефтегазовой компанией российского сжиженного природного газа (СПГ). Предполагается, что будущий контракт в рамках проекта «Арктик СПГ – 2» будет иметь срок действия 15 лет с объемом поставок не менее 1 млн тонн СПГ в год.

            Эта информация объясняет не только неуступчивость Борреля, но и гнев Помпео. Российский СПГ уже составил достойную конкуренцию американскому, да еще выразилось это в манере, которую на Западе восприняли не иначе, как «пощечину Америке», – 24 января 2018 года, по данным навигационного портала Marinetraffic, танкер Gaselys с партией газа, добытого на Ямале, прибыл в Бостон. В пору жутких холодов в этом регионе США не хватило горючего для подачи тепла, и родной штатовский газ оказался, по всей видимости, более дорогим удовольствием, чем российский – уж что-что, а деньги считать янки умеют очень хорошо и всегда ищут выгоду для себя.

            Узнав о перспективах реализации российского СПГ в Европе при помощи Repsol, глава Госдепа просто пришел в ярость и выплеснул ее (в сдержанной, правда, форме), сказав с трибуны, что «Россия должна уйти из Венесуэлы».

            Испанский главный дипломат в более спокойной манере возразил, указав, что «сотня русских военных не представляет никакой опасности для кого-либо и даже если численность этих военных вырастет еще на три-четыре сотни – это тоже не основание для беспокойства и страха».

            «И вообще, – заключил Боррель, – мы собрались на форум НАТО, а не участвуем в чате, ставящем целью обсудить проблемы всего мира. Контингент альянса не присутствует в Венесуэле, значит, и обсуждать ее и все, что с ней связано, здесь смысла нет».

            На том господа Помпео и Боррель и разошлись. Означает ли несогласие испанского министра иностранных дел с позицией главы Госдепа в отношении России, что Мадрид услышал голос разума, призывающий к сотрудничеству с Москвой вместо взаимного обкладывания санкциями – покажет будущее. Робкие намеки на это уже проявились.

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