Как главный испанский дипломат и глава Госдепа поссорились из-за России

Саммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 70-летию Северо-Атлантического альянса, задумывался, как эпохальное мероприятие с бравурными тостами, рассказами о достигнутых успехах по формуле «бойцы вспоминают минувшие дни» и прочими приятностями. Вышло же в полном соответствии с черномырдинским афоризмом «хотели как лучше, а получилось как всегда». И всему виной оказалась… конечно, Россия.

Началось все со встречи главы Госдепа Майка Помпео с руководителем испанского МИДа Жосепом Борелем. Испания, несмотря на то, что долгое время была государством-колонизатором и нещадно эксплуатировала подвластные ей территории в Латинской Америке, воспринимается в этом регионе ныне без обид за прошлое (недавний призыв президента Мексики к Мадриду «извиниться за вторжение 500 лет назад» – не в счет).

По отношению к своим бывшим колониям пиренейское государство считает себя неким патроном, который должен проявлять особую заботу «о братьях меньших». И Венесуэла у Мадрида – на особом счету. Причиной тому, естественно, нефтяные богатства карибской страны. Собственных запасов нефти у Испании практически нет, поэтому и вынуждена крупнейшая нефтегазовая компания страны Repsol болтаться по миру в поисках, где бы прикупить месторождение-другое. И понятно, что Венесуэла в испанской карте возможных инвестиций занимает одно из приоритетных мест.

Именно эта позиция не устраивает Вашингтон, который не устает напоминать всем и каждому, что в соответствии с доктриной 5-го президента США Джеймса Монро, Америка – исключительно для американцев и европейцам там делать нечего. В соответствии с этим постулатом Помпео в ходе встречи с Боррелем, состоявшейся накануне юбилейного саммита НАТО, открытым текстом предложил испанцу, чтобы тот на государственном уровне поговорил с руководством «испанских нефтяных компаний, работающих в Венесуэле о необходимости прекращения ведения бизнеса с режимом Николаса Мадуро».

«Есть испанские нефтяные компании, я не буду их называть, которые поддерживают определенную деятельность в Венесуэле в той степени, в которой эта деятельность может создать проблему в отношении режима санкций, который США для этой страны установили», – приводит малопонятный для тех, кто не в теме, комментарий Борреля испанская АВС.

Из 94 испанских предприятий, зарегистрированных на 1 апреля в Венесуэльской испанской торгово-промышленной палате, только Repsol включена в отрасль «Услуги, связанные с природными ресурсами». Сама по себе Repsol – одна из крупнейших компаний в Испании, входит в число системообразующих и состоит в учредителях испанской фондовой биржи IBEX35. Этих данных вполне достаточно, чтобы догадаться, почему Боррель отказал Помпео в содействии. Штаты нам, конечно друзья, но прибыль дороже – примерно так на бытовом языке звучит ответ испанского министра, облеченный на дипломатическом уровне в витиевато-обтекаемую многословную форму.

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Пикировка на этом не закончилась. Продолжение последовало уже в рамках собственно форума, когда прозвучавшие на нем мнения Помпео и Борреля снова кардинально разошлись.

Надо сказать, что

еще до начала юбилейного саммита было ясно, что американцы постараются превратить его из «корпоратива по случаю 70-летия» в «нетоварищеский суд» над Россией.

И главным образом из-за ее присутствия в Венесуэле и поддержки режима Мадуро «с тем же целями, что преследовались оказанием помощи режиму Башара Асада в Сирии». Российский вопрос фактически стал главным пунктом дебатов на саммите и вопрос о необходимости оказания давления на Боливарианскую республику органично вписался в этот разговор.

Как ни странно, единодушия в отношении необходимости «обсудить и осудить» Венесуэлу, поместить ее в фокус жесткого надзора и контроля со стороны НАТО, на саммите достигнуто не было. И виной тому опять-таки оказался министр иностранных дел Испании, заявивший, что «Венесуэла – не член НАТО, поэтому обсуждать ее на встрече лидеров альянса нет оснований». Чем окончательно вывел из себя Помпео.

А добила отношения «Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», то есть глав дипломатии Испании и США информация о подписании той самой Repsol меморандума о намерениях с крупнейшей российской частной газовой компанией НОВАТЭК. Документ, подписанный 2 апреля, информирует, что стороны пришли к соглашению о возможных покупках испанской нефтегазовой компанией российского сжиженного природного газа (СПГ). Предполагается, что будущий контракт в рамках проекта «Арктик СПГ – 2» будет иметь срок действия 15 лет с объемом поставок не менее 1 млн тонн СПГ в год.

Эта информация объясняет не только неуступчивость Борреля, но и гнев Помпео. Российский СПГ уже составил достойную конкуренцию американскому, да еще выразилось это в манере, которую на Западе восприняли не иначе, как «пощечину Америке», – 24 января 2018 года, по данным навигационного портала Marinetraffic, танкер Gaselys с партией газа, добытого на Ямале, прибыл в Бостон. В пору жутких холодов в этом регионе США не хватило горючего для подачи тепла, и родной штатовский газ оказался, по всей видимости, более дорогим удовольствием, чем российский – уж что-что, а деньги считать янки умеют очень хорошо и всегда ищут выгоду для себя.

Узнав о перспективах реализации российского СПГ в Европе при помощи Repsol, глава Госдепа просто пришел в ярость и выплеснул ее (в сдержанной, правда, форме), сказав с трибуны, что «Россия должна уйти из Венесуэлы».

Испанский главный дипломат в более спокойной манере возразил, указав, что «сотня русских военных не представляет никакой опасности для кого-либо и даже если численность этих военных вырастет еще на три-четыре сотни – это тоже не основание для беспокойства и страха».

«И вообще, – заключил Боррель, – мы собрались на форум НАТО, а не участвуем в чате, ставящем целью обсудить проблемы всего мира. Контингент альянса не присутствует в Венесуэле, значит, и обсуждать ее и все, что с ней связано, здесь смысла нет».

На том господа Помпео и Боррель и разошлись. Означает ли несогласие испанского министра иностранных дел с позицией главы Госдепа в отношении России, что Мадрид услышал голос разума, призывающий к сотрудничеству с Москвой вместо взаимного обкладывания санкциями – покажет будущее. Робкие намеки на это уже проявились.

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