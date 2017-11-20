Испания оскорблена требованиями своих бывших колоний

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27 марта, среда  |  Последнее обновление — 18:12  |  vz.ru
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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Мы не должны тешить самолюбие неприкасаемых

Владимир Добрынин, журналист
После закона о фейках необходимость в депутатской неприкосновенности отпадает. Есть компромат – несите в органы или публикуйте. Проверят и подтвердят – заведут дело. Но если компромат окажется туфтой, то дело заведут о клевете. Подробности...

Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Для меня лично четыре года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что была куча классных идей и проектов, и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много. Подробности...
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Душу ребенка отправили на костер ядерного лоббизма

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Давеча случился камингаут. За несколько минут Грета Тунберг меняет свою позицию на противоположную. Стоящие за ней люди объяснили девочке, что не стоит лезть туда, где большие деньги. Какой, однако, шок и скандал в среде верующих. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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            Испания оскорблена требованиями своих бывших колоний

            Завоевание территории современной Мексики отличалось кровавой жестокостью   27 марта 2019, 18:00
            Фото: Pizarro, Cajamarca, Batalla
            Текст: Владимир Добрынин

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            Президент Мексики, как заявляют в Испании, «причинил непереносимую обиду нашему народу». А все потому, что посмел потребовать извинений «за преступления, совершенные конкистадорами во время завоевания» ими Америки. Что так не понравилось испанцам - и почему они не считают нужным извиняться перед теми, кого завоевывали пятьсот лет назад?

            В опубликованном видеосюжете мексиканский лидер выступает на фоне руин древнего города племени майя Комалькалько на церемонии, посвященной 500-летию битвы конкистадора Эрнана Кортеса с майя-чонталями. Андрес Мануэль Лопес Обрадор говорит, что территория современной Мексики была завоевана испанцами крестом и мечом.

            «На дворе XXI век. Люди, живущие в это время, признают целый спектр человеческих ценностей, в список которых убийства, вторжения на чужую землю, насилие – не входят. Это было завоевание, а не мирное переселение, и Испания сегодня должна извиниться за действия своих подданных тогда».

            Письма с требованием извинений Андрес Обрадор направил по двум адресам: кроме Дворца Сасрсуэла (резиденция испанского монарха) еще и в Ватикан лично Папе Франциску. Мексиканский президент считает, что Святой престол тоже несет ответственность за происходившее 500 лет назад истребление коренных жителей американского континента и последующее 300-летнее иго Испании над Мексикой и другими странами Латинской Америки. Ватикан пока хранит молчание.

            Западная пресса заметила только отказ испанского правительства извиняться.

            Первая вице-премьер правительства Испании Кармен Кальво сообщила «со всей твердостью, что испанский король не должен ни перед кем извиняться за то, что происходило». Как-то сразу вспомнилось крылатое выражение 41-го президента США Джорджа Буша-старшего «я не тот парень, который извиняется за Америку».

            «Правительство Педро Санчеса заявило, что разочаровано словами Обрадора и предлагает мексиканскому главе не бередить раны прошлого, а жить нынешним днем», – отметило электронное мадридское издание 20 minutos. Лидер оппозиционной партии Ciudadanos («Граждане») Альберт Ривера с негодованием написал в своем Твиттере, что «слова мекскиканского президента – это проявление вызывающей нетолерантности по отношению к испанскому народу. Так поступают популисты, которые фальсифицируют историю и ищут конфронтацию».

            И вообще, считает каталонский политик, Обрадор своим высказыванием «причинил непереносимую обиду нашему народу», поскольку «с высоты современной ситуации трудно переоценить значение принесения испанского языка на американскую землю».

            Пример «культурного» ответа на требование лидера латиноамериканской страны продемонстрировал испанский писатель и журналист Артуро Перес Реверте. В своем Твиттере он призвал президента Мексики принести извинения за то, что «они носят испанские фамилии» и «вообще живут там». «Если этот парень действительно верит в то, что он говорит, он – ненормальный. Если он не верит в это, он – негодяй», – написал литератор. – Да, из той военной кампании некоторые вернулись разбогатевшими, но большинство наших солдат остались там – на чуждой им земле, дне незнакомых рек и в джунглях, таивших опасность за каждым деревом».

            Последняя фраза – цитата из недавно вышедшего очередного романа Переса Реверте. Такая оказывается, героическая конкиста была, но неблагодарные аборигены почему-то защищали свой край, не понимая, какой прогресс им несут переплывшие океан белые. Не понимали своего счастья индейцы тупоголовые. А теперь еще и извинений требуют за то, что их цивилизованными сделали.

            Кандидат на пост мэра Мадрида от Народной партии Адольфо Суарес Ильяна уверен, что извиняться не стоит. Наоборот, Испания «в целом может гордиться тем, что сделала в Америке, неся в свои колонии цивилизацию и развитие. Вот тем, кто оказался на американских землях под властью англичан или бельгийцев в Конго – им повезло меньше. Можно сказать, вообще не повезло. Аборигены бы это точно подтвердили. Только их в живых не осталось. Попробуйте найти сегодня индейцев в Соединенных Штатах».

            Однако нашлись в Испании и люди, посчитавшие слова и требования Обрадора резонными. Замглавы парламентской фракции популистской партии Podemos («Мы можем») Ионе Беларра заявила, что «требования Обрадора – слова человека, достойного быть президентом своей страны. И у него есть все основания настаивать на том, чтобы король Испании принес свои извинения за злоупотребления, имевшие место в ходе завоевания». А лидер популистов Пабло Иглесиас пообещал извиниться от имени правительства Испании, как только его партия выиграет выборы и сформирует правительство.

            Несмотря на то, что бывшие испанские колонии давно стали самостоятельными государствами, пиренейское королевство продолжает раздавать им дружеские советы, больше напоминающие команды армейского командира солдатам.

            В особенности это касается Венесуэлы, где Мадриду не удалось «прописать» свою нефтедобывающую компанию Repsol и где в последние два десятилетия «президенты вообще от рук отбились». Настолько, что один (Уго Чавес) назвал испанского экс-премьера Аснара фашистом, а другой (Николас Мадуро) уравнял открытие Америки с Холокостом и - тоже потребовал, чтобы Испания принесла свои извинения народам Америки за геноцид. Дело было 12 октября 2016 года, когда в Венесуэле праздновался День индейского сопротивления (Колумб ступил на американскую землю 12 октября 1492). В Испании в эту же дату отмечается День испаноязычия, подразумевающий братство и сотрудничество всех стран, говорящих на языке Сервантеса.

            «Испанская корона вместо того, чтобы продолжать праздновать 12 октября, должна попросить прощения у народов Америки за геноцид, за Холокост, за зверства, которые устроила в отношении индейских народов. 80 миллионов мужчин и женщин исчезнувших, убитых. Зажгите свечи, встаньте на колени, молитесь и просите простить вас», – сказал Мадуро.

            Извинений из Мадрида так и не поступило.


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