Эрдогана похвалили за умение использовать разногласия между Россией и США

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Победа России в ПАСЕ закончилась матом Каспарова

Гарри Каспаров не скрывает своих чувств к Хайко МаасуФото: Imago/ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ вызвало истерику не только у властей Украины. Не смогли отмолчаться и представители «свободной России», как называющие себя политическими эмигрантами, так и живущие в нашей стране. Что означают для России и Европы проклятия и мат из уст Гарри Каспарова? Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Одна драка радикально изменила отношение Запада к гомосексуалистам

Кадр из фильма «Стоунволл»Фото: Centropolis Entertainment
Ровно 50 лет назад в США начались Стоунволлские бунты, прямым следствием которых считают современные гей-парады, гей-браки и прочие атрибуты «борьбы ЛГБТ». В то время к гомосексуалистам в США относились крайне жестоко. Но почему локальная драка с полицией в одном из баров Нью-Йорка спровоцировала гей-революцию по всему западному миру? И грозит ли России нечто подобное? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
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Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
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Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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               28 июня 2019, 11:27
            Фото: Hosam Katan/Reuters
            Текст: Дарья Рыночнова

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            «Идлиб – зона ответственности Турции, согласно договоренностям с Россией. Турки брали на себя ряд вопросов по демилитаризации этой зоны, но вместо этого они постоянно снабжают боевиков Сирийской свободной армии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя очередное боестолкновение между сирийскими и турецкими войсками в провинции Идлиб.

            «С территории Идлиба идут попытки обстрелов, попытки полетов беспилотников, которых некоторые СМИ выдают за американские. Турецкие власти поддерживают находящуюся там группировку. Именно по этой причине на турков и напали», – пояснил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

            Он также рассказал, что сирийская армия некоторое время назад пыталась атаковать боевиков, причем достаточно успешно. «Но потом из Турции пришло подкрепление, нанесли удар в направлении Идлиба и провинции Хама. Сирийская армия отступила», – сказал политолог.

            Москва же, по мнению эксперта, пока что закрывает глаза на действия Анкары в зоне ее ответственности из-за «Турецкого потока» и АЭС Аккую. «Есть сирийская проблема, вот мы умело и лавируем. Лавирует и Эрдоган, он очень умелый политик, очень хорошо использует разногласия между Россией и США», – считает Багдасаров.

            По его словам, Турция не уйдет из Идлиба, будет и дальше поддерживать Сирийскую свободную армию и прочие группировки.

            «Турция использует Сирийскую свободную армию против курдов в Африне, но это не самое главное. Эрдоган не снимает вопрос свержения Асада и установления режима, ориентированного на него. К тому же к столетию Лозаннского соглашения 1923 года Турция намерена усилить свое влияние не только на севере Сирии и Ирака, но и в других регионах бывшей Османской империи. Эрдоган очень настойчив в этом вопросе, грузинский Батуми вон уже почти турецким городом стал», – заключил политолог.

            Ранее сообщалось, что один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения в результате нападения на один из двенадцати наблюдательных пунктов ВС Турции в регионе Идлиб на севере Сирии. Как говорится в распространенном заявлении министерства национальной обороны Турции, из находящегося под контролем сирийского правительства региона был совершен преднамеренный артиллерийский обстрел турецкого наблюдательного пункта под номером 10.

            В заявлении военного ведомства также сообщается, что в связи с произошедшим «в генштаб ВС Турции был вызван российский атташе в Анкаре», с которым обсуждалось произошедшее. Турецкая сторона также пообещала «отвечать на подобного рода нападения», передает ТАСС.

            Напомним, Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times отметил, что Россия добилась в Сирии больших результатов, чем ожидала, выполнив целый ряд важных задач.

            Ранее Путин отметил роль России в победе над боевиками в Сирии.

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