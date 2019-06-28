Эрдогана похвалили за умение использовать разногласия между Россией и США

«Идлиб – зона ответственности Турции, согласно договоренностям с Россией. Турки брали на себя ряд вопросов по демилитаризации этой зоны, но вместо этого они постоянно снабжают боевиков Сирийской свободной армии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя очередное боестолкновение между сирийскими и турецкими войсками в провинции Идлиб.

«С территории Идлиба идут попытки обстрелов, попытки полетов беспилотников, которых некоторые СМИ выдают за американские. Турецкие власти поддерживают находящуюся там группировку. Именно по этой причине на турков и напали», – пояснил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он также рассказал, что сирийская армия некоторое время назад пыталась атаковать боевиков, причем достаточно успешно. «Но потом из Турции пришло подкрепление, нанесли удар в направлении Идлиба и провинции Хама. Сирийская армия отступила», – сказал политолог.

Москва же, по мнению эксперта, пока что закрывает глаза на действия Анкары в зоне ее ответственности из-за «Турецкого потока» и АЭС Аккую. «Есть сирийская проблема, вот мы умело и лавируем. Лавирует и Эрдоган, он очень умелый политик, очень хорошо использует разногласия между Россией и США», – считает Багдасаров.

По его словам, Турция не уйдет из Идлиба, будет и дальше поддерживать Сирийскую свободную армию и прочие группировки.

«Турция использует Сирийскую свободную армию против курдов в Африне, но это не самое главное. Эрдоган не снимает вопрос свержения Асада и установления режима, ориентированного на него. К тому же к столетию Лозаннского соглашения 1923 года Турция намерена усилить свое влияние не только на севере Сирии и Ирака, но и в других регионах бывшей Османской империи. Эрдоган очень настойчив в этом вопросе, грузинский Батуми вон уже почти турецким городом стал», – заключил политолог.

Ранее сообщалось, что один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения в результате нападения на один из двенадцати наблюдательных пунктов ВС Турции в регионе Идлиб на севере Сирии. Как говорится в распространенном заявлении министерства национальной обороны Турции, из находящегося под контролем сирийского правительства региона был совершен преднамеренный артиллерийский обстрел турецкого наблюдательного пункта под номером 10.

В заявлении военного ведомства также сообщается, что в связи с произошедшим «в генштаб ВС Турции был вызван российский атташе в Анкаре», с которым обсуждалось произошедшее. Турецкая сторона также пообещала «отвечать на подобного рода нападения», передает ТАСС.

Напомним, Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times отметил, что Россия добилась в Сирии больших результатов, чем ожидала, выполнив целый ряд важных задач.

Ранее Путин отметил роль России в победе над боевиками в Сирии.

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