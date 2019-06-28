Введены ограничения по содержанию животных в домашних условиях

Правительство России утвердило список диких животных, которых запрещено содержать в домашних условиях.

Документы опубликованы на сайте правительства. Так, согласно постановлению запрещено содержать животных, которые представляют опасность для владельцев: крупные хищники, ядовитые животные.

Кроме того, запрещается держать дома животных, «привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья».

Список запрещенных животных сформирован из 33 отрядов и 8 классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).

При этом в документе указано, что запрет не распространяется на содержание таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

«Постановлением № 819 устанавливаются особые случаи, при которых допускается содержание и использование животных, запрещенных к содержанию. При этом о каждом таком случае должен быть уведомлен территориальный орган Росприроднадзора», – говорится в сообщении.

Также указано, что животное, которое было приобретено до 1 января 2020 года, остается на содержании у владельца.

Ранее правительство утвердило постановление, которое запрещает дрессировщикам во время репетиций с цирковыми животными использовать методы, которые могут причинять им боль.