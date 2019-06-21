Правительство собралось запретить травмировать животных в цирках

Правительство России намерено запретить дрессировщикам во время репетиций с цирковыми животными использовать методы, которые могут причинять им боль.

Согласно документу, животных необходимо тренировать таким образом, чтобы это не причинило вред их здоровью и не вызвало стресс, передает РИА «Новости».

В частности, запрещено использовать вспомогательные средства, которые могут вызвать страдания животного или травмировать его. Кроме того, дрессировать их можно будет не более пяти часов в сутки.

Согласно документу, дрессировщик должен поощрять за выполненные трюки, а не наказывать за ошибки. Запрещается заставлять животное выполнять действия, которые превышают его естественные способности, а также давать специальные препараты и тренировать более пяти часов в сутки.

Также отдельно говорится о применении лекарственных препаратов и иных веществ, ухудшающих либо улучшающих состояние здоровья животных. В целях повышения эффективности животных это запрещено.

В постановлении правительства прописаны условия содержания питомцев в цирках, зоопарках и дельфинариях. В частности, разъясняется, какими должны быть вольеры, питание, лечение и обслуживание каждого вида животных. Планируется, что документ вступит в силу 1 января 2020 года.

Ранее Петров направил министру культуры Владимиру Мединскому обращение, в котором предлагается установить возрастной рейтинг «18+» для посещения цирка.

Напомним, в декабре 2018 года Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными с учетом пожеланий зоозащитных организаций.