Страны БРИКС призвали пересмотреть квоты МВФ не позднее осени

Страны БРИКС заявили о приверженности проведения 15-го общего пересмотра квот Международного валютного фонда (МВФ) не позднее осени 2019 года, говорится в заявлении лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР по итогам встречи на полях саммита G20.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания стран БРИКС заявил, что объединение должно играть более весомую роль в мировой финансовой системе и добиваться продолжения реформы Международного валютного фонда, передает ТАСС.

«Подтверждаем нашу приверженность сотрудничеству с Исполнительным советом в целях полного осуществления реформы квот и системы управления МВФ на основе принципов, согласованных в 2010 году. Мы сохраняем приверженность проведению 15-го общего пересмотра квот не позднее Ежегодного совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка осенью текущего года», – говорится в заявлении лидеров БРИКС.

Напомним, в апреле акционеры МВФ не договорились о пересмотре квот в пользу развивающихся экономик.

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