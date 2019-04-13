Акционеры МВФ не договорились о пересмотре квот в пользу развивающихся экономик

Международный валютный фонд предложил признать 15-й пересмотр квот несостоявшимся, что вызвало серьезную обеспокоенность среди стран с развивающимися экономиками, которые считают, что их участие в организации недооценено, сообщил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов подчеркнул, что страны с развивающимися экономиками были очень обеспокоены нулевым результатом обсуждения квот, потому что считают, что их участие в фонде недооценено, передает ТАСС.

«Директор-распорядитель фонда госпожа [Кристин] Лагард попросила время до октября, чтобы выработать окончательную позицию по этой части и подготовить предложения по работе над новым пересмотром квот. Предлагается 15-й пересмотр считать не вступившим в силу и завершенным и начать работу уже над 16-м пересмотром», – сказал Силуанов.

По его словам, по реформе МВФ было поднято два вопроса.

«Первый – это квотный принцип формирования ресурсов фонда или заемный. Наши американские партнеры не хотят увеличивать квотный принцип пополнения капитала фонда, поэтому было принято решение идти на принцип заемного финансирования», – рассказал министр финансов России.

Он отметил, что такой способ дороже, и для программ, которые реализуются фондом, ухудшатся условия заимствования, потому что изначально работал квотный принцип. Однако, поскольку возник вопрос с распределением квот и есть нежелание целого ряда государств капитализировать МВФ путем прямых бюджетных вложений, акционеры МВФ согласились, что надо идти на новые соглашения о заимствованиях.

«Предложение было, чтобы увеличить такие объемы ресурсов в два, а некоторые выступали и за три раза. Директор-распорядитель попросила срок, она подготовит предложения и по квотам, и по источнику пополнения капитала фонда», – рассказал глава российской делегации на полях ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка.

Напомним, как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия разделяет озабоченность несправедливостью глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает возросший экономический вес развивающихся стран, и готова вместе с БРИКС добиваться более справедливого распределения квот в МВФ и Всемирном банке.

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