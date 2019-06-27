Путин: Думаю о преемнике с 2000 года

Президент России Владимир Путин заявил в интервью Financial Times, что думает о преемнике всегда – начиная с 2000 года.

«Но выбор в конечном за избирателями», – передает слова Путина РИА «Новости».

В ноябре 2018 года Путин, отвечая о своем будущем, призвал не спешить и сказал, что никуда не собирается уходить из политики.

У Путина неоднократно спрашивали, кто может стать его преемником. Президент ни разу не дал прямого ответа, отмечая, что следующего главу государства определит народ.