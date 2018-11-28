Путин отказался спешить с уходом из политики

Отвечая на вопрос о будущем России после своего ухода, президент Владимир Путин с улыбкой заметил, что никуда пока уходить не собирается.

«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», – передает его слова РИА «Новости».

Он также выразил уверенность, что после его ухода из политики Россия продолжит меняться к лучшему.

У Путина неоднократно спрашивали, кто может стать его преемником, однако президент ни разу не дал прямого ответа, указав, что следующего главу государства определит народ на демократических выборах.