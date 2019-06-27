Названы самые популярные регионы для любительской рыбалки

Почти половина опрошенных назвали Карелию лучшим местом для любительской рыбалки, следует из данных опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Пользователи соцсетей рассказали, где бы они хотели порыбачить. По результатам исследования Tvil.ru, 46% опрошенных лучшим местом для рыбалки считают Карелию. Скорее всего интерес к данному региону объясняется желанием рыбаков поймать знаменитую карельскую форель.

Далее следуют Крым и Байкал. Порыбачить там предпочли бы 12% респондентов, а в Астраханской области – 10%.

Также в первую пятерку вошли Ленинградская область и Краснодарский край (по 6%).