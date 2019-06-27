Самолет ВВС Индии сбросил на город учебные бомбы

Истребитель-бомбардировщик военно-воздушных сил Индии «Ягуар» после попадания в один из двигателей птицы сбросил подвесные топливные баки и учебные бомбы на город Амбала на севере страны, пишет Hindustan Times со ссылкой на представителя ВВС.

Один из двигателей самолета внезапно вышел из строя, когда он направлялся в соседний штат для участия в военных учениях. «В данной ситуации пилот принял решение сбросить подвесные топливные баки и часть груза, включая 10-килограммовые тренировочные бомбы, чтобы набрать высоту», – передает РИА «Новости» слова источника издания.

Уточняется, что в итоге самолет удалось благополучно посадить.

О пострадавших не сообщается. Сброшенные снаряды и топливные баки обнаружили: их падение не привело к разрушениям.

После инцидента начато расследование.

Это не первый инцидент с истребителем ВВС Индии за последнее время. Так, в конце марта индийский МиГ-27 разбился рядом с городом Джодхпур в штате Раджастан на северо-западе страны.