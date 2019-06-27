Кот загнал на дерево медведя и стал звездой соцсетей

Пользователей сети удивил проживающий в американском городе бесстрашный рыжий кот, который загнал на дерево медведя.

Видео было сделано в городе Вудленд Парк американского штата Колорадо. Молодой черный медведь бредет в поисках пищи, за ним наблюдает любопытный и бесстрашный рыжий кот. Прежде чем косолапый успевает приблизиться к коту, тот бросается на него, заставляя удивленного такой реакцией медведя за считанные секунды вскарабкаться на ближайшее дерево. Кот некоторое время еще остается около дерева прежде чем уйти.

За кадром слышен голос женщины, которая говорит: «Маленький бестолковый котик погнался за тобой по дереву. Но ведь он не маленький кот, правда? Он большой кот...», пишет Daily Mail.

Комментаторы в социальных сетях были впечатлены поведением кота.

«Доминирование установлено. Моя работа на сегодня выполнена. Теперь можно и поспать», – написал один из них от лица кота.

«Это кошка или очень маленькая пума?» – поинтересовался другой.

«Медведь реагирует на сумасшедшего, толстого и агрессивного кота и глупого человека позади него. Мудрый медведь взбирается на дерево, а не проявляет агрессию», – написал еще один пользователь.

Черные медведи или барибалы, как правило, не агрессивны. По отношению к человеку ведут себя пугливо и предпочитают не нападать, а убежать. К тому же им сложно атаковать маленькую и подвижную кошку, которая может укусить или поцарапать косолапого.