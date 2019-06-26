Украинских туристов выселили из отеля в Греции за флаги УПА

Украинских туристов, которые вывесили флаги Украины и ОУН*-УПА*, выселили из отеля в Греции, сообщают СМИ.

Психолог из Киева Наталия Подоляк «в формате детско-семейного лагеря» привезла в Bomo Calamos Beach Hotel на острове Каламос группу детей, пишет «Обозреватель».

Украинцы вывесили на балконах украинские флаги, а также флаги «Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии*», передает ТСН.

Другие постояльцы пожаловались руководству отеля, отметив, что эти флаги «оскорбляют их достоинство», передает РИА «Новости».

Сотрудники отеля сняли флаги, а позднее руководство гостиницы приняло решение о выселении украинцев. Деньги за последние оплаченные сутки украинцам пообещали вернуть.

Подоляк «была шокирована», она назвала случившееся «актом агрессии», но ей объяснили, что в частном отеле установлены свои правила.

Подоляк обвинили в «политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих». Представитель туроператора пояснил, что другим людям, проживающим в отеле, было «неприятно видеть» красно-черные флаги, «которые ассоциируются с национализмом и фашизмом».

«Нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели», – заявила Подоляк.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Украину можно с полным правом считать страной, героизирующей нацизм и поддерживающей неонацистов.