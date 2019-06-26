США продлили срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Американские власти вновь продлили для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ».

Теперь срок продлен до 8 ноября 2019 года. До этого срока инвесторы из Соединенных Штатов должны избавиться от акций российской компании, передает ТАСС со ссылкой на управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Ранее американские власти уже продлевали сроки для завершения сделки с «Группой ГАЗ».