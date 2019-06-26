В Волгоградской области набирает популярность экспорт медицинских услуг

С начала 2019 года 24,6 тыс. иностранцев воспользовались услугами клиник Волгограда в рамках проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Волгоградской области».

По информации регионального комитета здравоохранения, иностранные граждане обращаются в медицинские организации как ситуационно, так и планово, сообщается на сайте правительства региона.

Наибольшей популярностью у медицинских туристов пользуются услуги по медицинской диагностике, далее в рейтинге следуют услуги по акушерству и гинекологии, на третьем месте услуги хирургов и стоматологов. С начала года количество медучреждений в программе «Развитие экспорта медицинских услуг в Волгоградской области» в рамках национального проекта «Здравоохранение» выросло с 14 до 20.

Напомним, в 2018 году обследование и лечение в региональных больницах прошли более 40 тыс. иностранцев. Пилотными площадками для внедрения международного стандарта стали многопрофильные клинические больницы скорой медицинской помощи № 25 и № 7; областная больница № 1 и областная детская больница; клиническая больница № 12; региональный онкологический диспансер; перинатальный центр №2; кардиологический и уронефрологический центры; поликлиники № 28 и № 3; консультативно-диагностическая поликлиника № 2; государственные стоматологические и косметологические клиники.

Часть медицинских организаций уже прошла комплексное обновление, став передовыми центрами; в других продолжаются ремонт и модернизация оборудования, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение».