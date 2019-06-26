Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Участники поисков группы Дятлова, погибшей в 1959 году, выразили несогласие с версиями прокуратуры о гибели туристов, они озвучили свою версию, которая связана с техногенной катастрофой.

Участник поисков группы Дятлова, мастер спорта по туризму Владислав Карелин заявил, что лично зафиксировал признаки техногенного явления во время путешествия и на 50 километров южнее похода погибшей группы, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что якобы видел некое светлое пятно в небе, из-за которого участники его группы вышли из палаток без верхней одежды.

«Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с Байконура, оператор снимал ракету снизу, (оказалось), вот это я и видел 17 февраля», – отметил спортсмен.

По его словам, 31 марта 1959 года другие поисковики также наблюдали схожее свечение.

Карелин пояснил, что узнал об аварийных запусках в феврале 1959 года с Капустина Яра из книги «Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения» в 2010 году.

Авторы книги – специалисты по истории ракетно-артиллерийского вооружения Иван Ивкин и Григорий Сухина, в произведении представлены документы, связанные с советским ракетостроением.

Карелин отметил, что тепловое воздействие доказывают обледеневшие следы туристов, ведущие от палатки в лес и ледовые каменные гряды.

«В последующие годы лед никто никогда не видел. Лед был только в 1959 году. Эти факты заставляют прийти к выводу, что вполне возможно было какое-то мощное тепловое воздействие, техногенное несомненно, которое и могло привести к трагедии», – сказал он.

Член правления фонда памяти группы Дятлова, академик Петр Бартоломей заявил, что прокуратура в ходе проверки дискредитирует роль свидетелей, участвовавших в поисках.

Бартоломей считает, что ключевым свидетелем по делу должен был стать экс-заместитель следственного отдела по Свердловской области Евгений Окишев и следователь Лев Иванов, в 1959 году расследовавшие уголовное дело группы.

Он уточнил, что оба следователя первоначально говорили техногенной катастрофе, которая стала причиной побега тургруппы из палатки.

Глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич сообщил, что организация в пятницу направит обращение в Следственный комитет с просьбой возобновить расследование.

«Обращаемся к вам с просьбой провести расследование уголовного дела, которое было без номера, о гибели туристов-лыжников зимой 1959 года в районе горы Отортен на севере Урала. Пока еще живы свидетели, участники поиска тех лет, пока еще хранятся вещественные доказательства», – процитировал Кунцевич текст обращения.

Он добавил, что заявление подписано членами группы памяти Дятлова, Русским географическим обществом и родственниками погибших.

Юрист Евгений Черноусов, представляющий родственников туристов, 28 июня он планирует отнести обращение в приемную СК.

В марте СК сообщил, что группа Дятлова погибла из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы; в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.