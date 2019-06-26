Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду снижался на 1 копейку – до 62,82 рубля, курс евро опустился на 4 копейки, составив 71,39 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 65,31 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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