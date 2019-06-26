«Принципиальная» Грузия опечалилась из-за возвращения России в ПАСЕ

Руководитель внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани прокомментировал решение ПАСЕ о возвращении России права голоса.

Он назвал решение ПАСЕ «печальным», а позицию Грузии по данному вопросу – «принципиальной» и «последовательной», передает ТАСС.

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