Украинские власти отреагировали на слухи о подаче воды в Крым

Заместитель украинского министра по вопросам «оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что украинские власти не собираются подавать воду в Крым.

Замминистра прокомментировал украинскому изданию «Факты» слухи о том, что власти Крыма якобы восстанавливают Северо-Крымский канал, чтобы принимать по нему воду из Днепра.

«По нашей информации, после ливней в Крыму чистят канализацию. Может, оккупанты что-то делают и на канале. То, что они там к чему-то готовятся – это их дело, могут готовиться хоть лодки с бриллиантами принимать. Но никто никакую воду подавать в оккупированный Крым не собирается. Никаких подготовительных (даже на теоретическом уровне) работ правительством Украины не велось и не ведется», – сказал Тука.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют возобновить работу Межгорного водохранилища для бесперебойного снабжения водой полуострова.

Напомним, администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.