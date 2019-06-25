Девушка из Тбилиси с оскорбительным плакатом в адрес России оказалась бьюти-блогером

В русском сегменте Сети распространяется ссылка на Instagram девушки из Тбилиси, которая в ходе антироссийских митингов демонстрировала оскорбительный плакат в адрес России.

Девушка стоит с плакатом, на котором от руки написано «F***, Russia!». Судя по ее Instagram, девушку зовут Саломе Касрадзе.

«Убирайтесь из моей страны!» – говорится в сообщении в ее Instagram на английском языке.

К записи появилось много комментариев от русскоязычных пользователей.

«Пиши по-русски, нам непонятно», – пишет один пользователь.

Другой спрашивает, не стыдно ли ей «позорить страну».

«Во всем мире теперь знают, какая Грузия «культурная» и «гостеприимная», – говорится в комментарии.

После появления ссылки на ее Instagram в Telegram-каналах число комментариев стремительно возрастает. Большинство из них – оскорбительные.

Отметим, что других политических высказываний на странице Саломе нет. Она называет себя бьюти-блогером, живет в Тбилиси.

Напомним, протесты под антироссийскими лозунгами начались в Тбилиси 20 июня после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов на заседании Межпарламентской ассамблеи православия расположился в кресле спикера парламента Грузии. Отметим, что туда его посадила служба протокола грузинского парламента как председателя заседания.

Российская делегация вынуждена была срочно покинуть Тбилиси, а в столице Грузии начались масштабные антироссийские выступления.

На этом фоне президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан в Грузию.