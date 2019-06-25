На Украине закрылся старейший детский журнал

Украинский детский журнал «Барвинок» объявил о прекращении работы.

Главной причиной закрытия журнала издатели назвали виртуальный мир, в который массово погружаются дети. Редакция журнала сообщила об этом в июньском выпуске, передает «Литакцент».

«Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслам, реальности. Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Поэтому еще встретимся», – говорится в сообщении.

При этом в Сети журналу советуют переходить на цифровой формат выпуска, чтобы не терять читателей.

«Барвинок» – ежемесячный литературно-художественный журнал для детей, основанный в 1928 году. В нем печатались произведения известных украинских деятелей культуры: Максима Рыльского, Павла Тычины, Владимира Сосюры и других.