Чемпиона по дзюдо зарезали в Тольятти

В Следственном комитете по Самарской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства 27-летнего жителя Тольятти в одном из городских кафе.

По данным СК, в понедельник вечером в кафе «Левша» в Центральном районе Тольятти из-за долга за поставленную сельхозпродукцию произошел конфликт между четырьмя мужчинами. В результате один из них был доставлен в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и огнестрельным непроникающим ранением поясничного отдела, а второго нашли мертвым во внутреннем дворе кафе с колото-резаными ранениями головы и спины.

Как сообщает издание 63.ru, погибшим оказался чемпион Самарский области по дзюдо Евгений Кушнир.

«В совершении данного преступления подозревается гражданин соседней Республики, 1988 года рождения, который в настоящий момент объявлен в розыск», – говорится в сообщении СУСК по Самарской области.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в августе 2017 года полиции удалось поймать предполагаемого убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. По одной из версий, уличная драка, в которой погиб спортсмен, вспыхнула из-за спора о превосходстве разных видов спорта.