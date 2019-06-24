«Медиалогия» оценила интерес россиян к прямой линии с Путиным

Сообщения о прямой линии с президентом Владимиром Путиным посмотрели 110 млн пользователей социальных медиа, было зафиксировано 368 тыс. постов и комментариев с ее упоминанием, сообщает «Медиалогия».

«Сумма лайков, репостов, ретвитов и комментариев, которые собрали посты в соцсетях и публикации в интернет-СМИ составила 5,9 млн. При этом публикации интернет-СМИ собрали 1,1 млн лайков, репостов, ретвитов и комментариев. Всего интернет-СМИ (из рейтинга топ-200 «Медиалогии») опубликовали около одной тысячи сообщений», – сообщает «Медиалогия».

Прямая линия с президентом Путиным состоялась 20 июня, она продлилась 4 часа 16 минут. Президент ответил на 70 вопросов.