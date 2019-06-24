Россельхознадзор рассказал о контроле за поставками из Грузии

Контроль поставок растительной продукции из Грузии в Россию продолжается в рабочем порядке, сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Россельхознадзор будет продолжать контроль поставляемой продукции из Грузии в стандартном рабочем порядке», – передает ее слова ТАСС.

Мелано добавила, что из Грузии поставляется небольшой объем растительной продукции, никаких серьезных отклонений при поставках не было зафиксировано.

В понедельник Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за экспортируемой Грузией алкогольной продукцией из-за ухудшения ее качества.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию, также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.