Читатели газеты ВЗГЛЯД выступили за санкции против Грузии

Большинство читателей газеты ВЗГЛЯД считают, что в ответ на недружественные заявления и действия грузинских властей Россия должна ввести санкции. Это следует из проведенного опроса.

Так, за введение санкций выступили 92,3% опрошенных читателей, против проголосовали 7,7%. Всего в опросе с 21 по 24 июня приняли участие 46 438 человек.

Протесты под антироссийскими лозунгами начались в Тбилиси 20 июня. Митингующие напали на российских делегатов, участвовавших в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Затем толпа оппозиции попыталась штурмовать парламент. Поводом к беспорядкам стал тот факт, что глава Международной ассамблеи православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов расположился в кресле спикера парламента Грузии. Сессия МАП была сорвана, российским парламентариям, сопровождавшим Гаврилова, под охраной пришлось срочно покинуть Грузию.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обрушилась с обвинениями на саму Россию, чьи планы якобы и проводила «пятая колонна» в лице грузинской оппозиции. «Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», – заявляла Зурабишвили, добавляя, что «Россия – наш враг и оккупант».

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Зурабишвили сразу после негативных высказываний в адрес России заявила, что российские туристы должны продолжать приезжать в страну на отдых.