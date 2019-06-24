В Коми не могут найти передавшую Путину записку в 2010 году женщину

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская ищет женщину, передавшую в 2010 году президенту Владимиру Путину записку, которая позже была потеряна.

«Как только Владимир Владимирович эту информацию предоставил, ее ищут. Я посмотрела и фотографии, и отзвонились, и отсмотрели эту фотографию со всеми, кто мог ее знать, на сегодняшний день никто не узнал. Я вот смотрю и ее не знаю, она ко мне не приходила», – рассказала омбудсмен РИА «Новости».

По словам Быковской, в Совет матерей по защите прав заключенных эта женщина тоже не приходила. «Связи, конечно, у нас большие, но пока нет (не удается найти). Естественно, мы ее ищем», – сказала она.

В ходе прямой линии в минувший четверг президента Владимира Путина спросили, бывает ли ему стыдно. Глава государства рассказал, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время его поездки по регионам в начале 2000-х годов. Путин добавил, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит и попадает в руки, он старается «отработать по полной».

Позже было раскрыто содержание записки, за потерю которой было стыдно президенту.