Путин рассказал о ситуации, когда ему было стыдно

Президент Владимир Путин во время прямой линии рассказал о ситуации, когда ему было стыдно.

«Я куда-то перебирался, шел к машине, и вдруг появилась женщина преклонного возраста, что-то невнятно сказала и упала на колени, отдав мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам... и ее потеряли», – сказал президент, уточнив, что произошло это в начале 2000 годов, когда он много ездил по регионам страны.

«Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать», – заключил глава государства.