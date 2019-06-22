Стали известны подробности эпизода, за который стыдно Путину

Раскрыто содержание записки, за потерю которой было стыдно президенту Владимиру Путину.

Во время прямой линии Путин рассказал о ситуации, которая произошла в 2010 году. По его словам, женщина преклонного возраста упала перед ним на колени и передала записку. Позже оказалось, что помощники президента потеряли ее, за что Путинe до сих пор стыдно.

РИА «Новости» выяснило подробности этой ситуации. В 2010 году в Сыктывкаре две женщины договорились и написали одинаковые записки президенту. Одной из них удалось прорваться через охрану и передать записку Путину.

Супруг второй женщины, Владимир Щербина, рассказал, что его жена Елена, которая сейчас является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в Ассоциацию многодетных семей Коми, ждала главу государства на площади, чтобы передать ему информацию о земельном вопросе для многодетных.

По его словам, там его супруга познакомилась с другой женщиной Валентиной, которая тоже собиралась передать Путину записку о судьбе своего сына, который, по ее словам, был незаконно осужден.

«Они скооперировались и договорились: кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки», – рассказал мужчина.

По словам Щербины, охранники просили женщин покинуть площадь, но те их не слушали.

«Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили. Она подбежала к нему, все со слов супруги. Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял», – рассказал Щербина.

Он добавил, что спустя пару месяцев он видел по телевидению выступление Путина, которое касалось вопроса о выделении земель для многодетных. Тогда он и его супруга были уверены, что записку президент прочитал и их цель была достигнута.