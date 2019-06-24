Словацким МиГ-29 пришлось сопровождать летевший на Украину Airbus

Летевший из Милана в Харьков пассажирский Airbus A320 перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров, на перехват борта отправились истребители МиГ-29 ВВС Словакии, пишут СМИ.

Два МиГ-29 отправились на перехват лайнера итальянской авиакомпании Ernest с авиационной базы «Слиач» рядом с городами Рожнява и Кошице, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Airlive.

По данным издания, в окрестностях этих городов наблюдались характерные хлопки, свидетельствующие о преодолении истребителями сверхзвукового барьера.

Когда лайнер вышел на связь, то его полет продолжился без сопровождения, отмечает портал.