Опубликовано видео неудачной посадки пассажирского Boeing

В Сети появилось видео, сделанное пассажиром самолета Boeing, при посадке в Нигерии выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы.

Boeing 737-500 компании Air Peace с 87 пассажирами и шестью членами экипажа в субботу выполнял внутренний рейс из столицы Нигерии Абуджи в Порт-Харкорт. При посадке судно выкатилось за пределы полосы. Этот момент снял на видео один из пассажиров, сообщают «Вести».

Никто серьезно не пострадал.

Комиссия изучает обстоятельства ЧП. Предварительно, причиной инцидента могли стать сложные метеоусловия – шел сильный дождь.