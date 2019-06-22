Путин посоветовал губернаторам быть ближе к людям

Президент России Владимир Путин заявил, что губернаторы должны постоянно коммуницировать с населением, чтобы видеть плоды своей работы.

«Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям», – цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что губернии в стране есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но все-таки нужно получать обратную связь от населения на результат проделанной работы.

Ранее в Кремле подвели итоги прямой линии. В частности, после прямой линии с президентом, которая прошла в четверг, в Татарстане взяли под контроль ситуацию с семьей беженцев.